Новости Харькова – главное за 5 октября: более полусотни пожаров в экосистемах
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:52
Более полусотни пожаров произошло в природных экосистемах Харьковщины за сутки
В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали о пожарах, возникших в регионе за сутки. Большинство возгораний произошло в природных экосистемах, ряд – из-за обстрелов.
В частности, за сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара от вражеских обстрелов — в Купянском районе области и Шевченковском районе Харькова. Все возгорания загасили.
Также 54 пожара возникли в природных экосистемах, горело более 56,4 га.
06:53
На Харьковщине тревога звучала всю ночь
Сирена звучала в Харькове и области в 22:27. О ее причине в Воздушных силах ВСУ не сообщалось.
В 04:32 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ и призвал жителей региона быть в укрытиях.
В 05:39 раздался отбой. Однако уже около 06:00 в Харьковской области снова объявили воздушную тревогу. В ВС ВСУ сообщили о ракетной опасности.
По состоянию на 06:53 тревога на Харьковщине – актуальна.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ВС, ВСУ, Мельник, ночь, опасность, отбой, ракетная, сирена, тревога, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 07:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".