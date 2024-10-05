Новости Харькова – главное за 5 октября: более полусотни пожаров в экосистемах

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:52

Более полусотни пожаров произошло в природных экосистемах Харьковщины за сутки

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали о пожарах, возникших в регионе за сутки. Большинство возгораний произошло в природных экосистемах, ряд – из-за обстрелов.

В частности, за сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара от вражеских обстрелов — в Купянском районе области и Шевченковском районе Харькова. Все возгорания загасили.

Также 54 пожара возникли в природных экосистемах, горело более 56,4 га.

06:53

На Харьковщине тревога звучала всю ночь

Сирена звучала в Харькове и области в 22:27. О ее причине в Воздушных силах ВСУ не сообщалось.

В 04:32 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ и призвал жителей региона быть в укрытиях.

В 05:39 раздался отбой. Однако уже около 06:00 в Харьковской области снова объявили воздушную тревогу. В ВС ВСУ сообщили о ракетной опасности.

По состоянию на 06:53 тревога на Харьковщине – актуальна.