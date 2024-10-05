Двое мужчин погибли, один – пострадал: Синегубов об обстрелах Харьковщины

О последствиях ударов по Харьковщине за сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, армия РФ атаковала регион КАБами и FPV-дроном. Есть погибшие и пострадавшие.

«17:05 город Харьков, Шевченковский район. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка на площади 50 кв. м. 17:00 село Русская Лозовая. Попадание КАБ в поле неподалеку от автодороги «Харьков-Белгород». 16:35 город Купянск. В результате попадания FPV-дрона поврежден автомобиль. Пострадал 37-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

В селе Першотравневое в результате обстрела горел частный дом, там погиб 55-летний мужчина. Еще один, 35-летний мужчина, погиб из-за обстрела села Изюмское.

Под ударом также находилось село Чернещина. Там «прилетел» КАБ, добавил Синегубов.