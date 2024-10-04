Взрывы в Харькове: россияне атаковали КАБами
Харьковчане слышат взрывы
Дополнено: 17:27: Двумя КАБами ударили по лесополосе
«По предварительной информации, два прилета в лесополосу одного из центральных районов города. Без пожара. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — сообщил Игорь Терехов.
По предварительным данным, враг ударил по Харькову двумя КАБами, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях!» — предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«В Харькове были слышны взрывы! Будьте осторожны!!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, КАБ, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 17:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы ".