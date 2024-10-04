Взрывы в Харькове: россияне атаковали КАБами

Харьковчане слышат взрывы

Дополнено: 17:27: Двумя КАБами ударили по лесополосе

«По предварительной информации, два прилета в лесополосу одного из центральных районов города. Без пожара. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — сообщил Игорь Терехов.

По предварительным данным, враг ударил по Харькову двумя КАБами, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях!» — предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«В Харькове были слышны взрывы! Будьте осторожны!!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.