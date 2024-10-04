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Взрывы в Харькове: россияне атаковали КАБами

Происшествия 17:27   04.10.2024
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове: россияне атаковали КАБами

Харьковчане слышат взрывы 

Дополнено: 17:27: Двумя КАБами ударили по лесополосе

«По предварительной информации, два прилета в лесополосу одного из центральных районов города. Без пожара. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — сообщил Игорь Терехов.

По предварительным данным, враг ударил по Харькову двумя КАБами, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях!» — предупредил  начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«В Харькове были слышны взрывы! Будьте осторожны!!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы ".