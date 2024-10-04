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Вибухи у Харкові: росіяни атакували КАБами

Події 17:27   04.10.2024
Оксана Якушко
Вибухи у Харкові: росіяни атакували КАБами

Харків’яни чують вибухи 

Доповнено о 17:27: Двома КАБами вдарили по лісосмузі

“За попередньою інформацією, два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста. Без пожежі. Інформації щодо постраждалих на цю мить не надходило”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову двома КАБами, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворожній КАБ у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – знаходитесь в укриттях!” – попередив  начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“У Харкові були чутні вибухи! Будьте обережні!!” – звернувся до городян мер Харкова Ігор Терехов.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 17:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чують вибухи ".