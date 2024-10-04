Вибухи у Харкові: росіяни атакували КАБами

Харків’яни чують вибухи

Доповнено о 17:27: Двома КАБами вдарили по лісосмузі

“За попередньою інформацією, два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста. Без пожежі. Інформації щодо постраждалих на цю мить не надходило”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову двома КАБами, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворожній КАБ у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – знаходитесь в укриттях!” – попередив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“У Харкові були чутні вибухи! Будьте обережні!!” – звернувся до городян мер Харкова Ігор Терехов.