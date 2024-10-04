Вибухи у Харкові: росіяни атакували КАБами
Харків’яни чують вибухи
Доповнено о 17:27: Двома КАБами вдарили по лісосмузі
“За попередньою інформацією, два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста. Без пожежі. Інформації щодо постраждалих на цю мить не надходило”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову двома КАБами, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ворожній КАБ у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – знаходитесь в укриттях!” – попередив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
“У Харкові були чутні вибухи! Будьте обережні!!” – звернувся до городян мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, КАБ, Сергей Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 17:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чують вибухи ".