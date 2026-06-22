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Харківський генерал “Марсель” перейшов на роботу до РНБО

Політика 10:18   22.06.2026
Оксана Горун
Харківський генерал “Марсель” перейшов на роботу до РНБО Фото: МОУ

Сергій Мельник (“Марсель”), який командував Харківським військовим гарнізоном у перші роки повномасштабного російського вторгнення, повідомив про зміну місця роботи.

“Відсьогодні продовжую службу Українському народові у складі Ради національної безпеки та оборони України. Дякую секретарю РНБО України Рустему Умєрову за довіру. Для мене це відповідальність і можливість надалі працювати для зміцнення безпеки держави та захисту її національних інтересів”, – написав Мельник у фейсбуці.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Мельника призначили заступником міністра оборони України (на той час відомство очолював Рустем Умєров). Однак довго харківський кадр не пропрацював – уже у квітні 2025-го повідомив про звільнення. За освітою “Марсель” – не військовий, він юрист, і генеральське звання у нього – бригадний генерал юстиції. У 2022 році Мельник закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 10:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сергій Мельник (“Марсель”), який командував Харківським військовим гарнізоном у перші роки повномасштабного російського вторгнення, повідомив про зміну місця роботи".