Харківський генерал “Марсель” перейшов на роботу до РНБО

Сергій Мельник (“Марсель”), який командував Харківським військовим гарнізоном у перші роки повномасштабного російського вторгнення, повідомив про зміну місця роботи.

“Відсьогодні продовжую службу Українському народові у складі Ради національної безпеки та оборони України. Дякую секретарю РНБО України Рустему Умєрову за довіру. Для мене це відповідальність і можливість надалі працювати для зміцнення безпеки держави та захисту її національних інтересів”, – написав Мельник у фейсбуці.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Мельника призначили заступником міністра оборони України (на той час відомство очолював Рустем Умєров). Однак довго харківський кадр не пропрацював – уже у квітні 2025-го повідомив про звільнення. За освітою “Марсель” – не військовий, він юрист, і генеральське звання у нього – бригадний генерал юстиції. У 2022 році Мельник закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.