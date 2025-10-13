Бєлгород і Курщина без світла після ударів по Харкову – РНБО України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про атаку по Харкову та відповідь по території РФ.

“Ворог вдарив по Харкову, по енергетиці та медичному закладу. Бєлгород та Курщина зараз також отримали удари та втратили світло“, – прокоментував Коваленко.

Інформацію про зникнення світла у деяких районах Бєлгорода також публікували місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:00 13 жовтня. За інформацією ХОВА місто атакували КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив про “прильоти” в Слобідському та Салтівському районах. У Салтівському виникла масштабна пожежа. Один з ударів припав по території медустанови – по господарчій споруді. Відомо про чотирьох постраждалих станом на 22:45. Також, за даними керівництва міста, частково знеструмлені три райони.