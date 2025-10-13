У Харкові пролунав вибух – Терехов (доповнено)
Про вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов.
Доповнено о 10:17. Терехов уточнив, що по місту прилетів БпЛА невстановленого типу. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під удар потрапив гуртожиток і авто.
«Пошкоджено скління вікон гуртожитку та два цивільні автомобілі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. На місці працюють підрозділи ДСНС», – написав Синєгубов.
09:50. За інформацією мера, вибух пролунав близько 09:45. Гучно було в центральній частині Київського району.
“У житловій забудові, у будинках вибиті шибки. Причини вибуху встановлюються“, – написав міський голова.
Тривоги на момент вибуху у Харкові не було. Повітряні сили ЗСУ, а також моніторингові ТГ-канали також не попереджали про погрози.
Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, о 17:39 у Харкові пролунав вибух. Як виявилося, по Слобідському та Немишлянському районах міста вдарили КАБи. У Немишлянському районі є влучання в землю, житловий фонд не постраждав унаслідок ударів, зазначив Ігор Терехов. У Слобідському районі також не було скарг щодо руйнувань житлових будинків, проте там постраждав чоловік. О 20:20 стало відомо, що внаслідок влучання БпЛА 42-річного городянина з пораненнями госпіталізували, повідомили в Нацполіції. Також пошкоджена господарська споруда, спалахнула пожежа.
