ДСНС: через коротке замикання на Харківщині постраждав пенсіонер

Події 07:33   13.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у регіоні вирували дев’ять пожеж.

Чотири загоряння почалися внаслідок ворожих обстрілів. Палало в Ізюмському районі області, а також у Харкові.

“У селі Оскіл Ізюмського району внаслідок побутової пожежі у приватному будинку, причиною якої стало коротке замкнення електромережі, постраждав 68-річний чоловік”, – передають пожежники.

Нагадаємо, 12 жовтня о 17:39 у Харкові пролунав вибух. Як виявилося, по Слобідському та Немишлянському районах міста вдарили КАБи. У Немишлянському районі є влучання в землю, житловий фонд не постраждав унаслідок ударів, зазначив Ігор Терехов. У Слобідському районі також не було скарг щодо руйнувань житлових будинків, проте там постраждав чоловік. О 20:20 стало відомо, що внаслідок влучання БпЛА 42-річного городянина з пораненнями госпіталізували, повідомили в Нацполіції. Також пошкоджена господарська споруда, спалахнула пожежа.

Читайте також: У Харкові серія вибухів: зафіксували атаку російських БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
