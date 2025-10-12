У Харкові серія вибухів: зафіксували атаку російських БпЛА
У Харкові у Шевченківському районі зафіксували “приліт”.
У Харкові чути вибухи. Перший і другий “прильоти” припали по Шевченківському району міста, поряд із житловою забудовою, повідомив мер Ігор Терехов.
Удари росіяни завдають БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Це вже друга атака на Харків сьогодні. Раніше росіяни вдарили по місту трьома КАБами Немишлянським і Слобідським районами. Внаслідок ударів постраждав 42-річний чоловік, якого госпіталізували з пораненнями.
