В Харькове серия взрывов: зафисковали атаку российских БпЛА
В Харькове в Шевченковском районе зафиксировали «прилет».
В Харькове слышны взрывы. Первый и второй «прилеты» пришлись по Шевченковскому району города, рядом с жилой застройкой, сообщил мэр Игорь Терехов.
Удары россияне наносят БплА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Информация про пострадавших пока не поступала.
Это уже вторая атака на Харьков за сегодня. Ранее россияне ударили по городу тремя КАБами по Немышлянскому и Слободскому районам. В результате ударов пострадал 42-летний мужчина, которого госпитализировали с ранениями.
12 октября 2025 в 21:43