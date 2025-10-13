ГСЧС: из-за короткого замыкания на Харьковщине пострадал пенсионер
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали девять пожаров.
Четыре возгорания начались в результате вражеских обстрелов. Горело в Изюмском районе области, а также – в Харькове.
«В селе Оскол Изюмского района в результате бытового пожара в частном доме, причиной которого стало короткое замыкание электросети, пострадал 68-летний мужчина», – передают пожарные.
Напомним, 12 октября в 17:39 в Харькове прозвучал взрыв. Как оказалось по Слободскому и Немышлянскому районам города ударили КАБы. В Немышлянском районе есть попадание в землю, жилищный фонд не пострадал в результате ударов, отметил Игорь Терехов. В Слободском районе также не было жалоб по поводу разрушений жилых домов, однако там пострадал мужчина. В 20:20 стало известно, что в результате попадания БпЛА 42-летний горожанин с ранениями госпитализирован, сообщили в Нацполиции. Также повреждена хозяйственная постройка, вспыхнул пожар.
