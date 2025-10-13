Вибухи чути у Харкові: пропало світло, четверо постраждалих (оновлюється)
У Харкові лунають вибухи.
Доповнено о 22:48. Три райони Харкова частково знеструмлені через удари КАБами, повідомив Терехов.
Доповнено о 22:22. Вже відомо про чотирьох поранених, зазначив Ігор Терехов. Також пошкоджені 12 автівок.
Доповнено о 22:17. Росіяни вдарили по території медичного закладу – зруйнована одна з господарських споруд, розповів Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Доповнено о 22:00. Внаслідок атаки БпЛА по Харкову почалася велика пожежа у Салтівському районі, повідомив Ігор Терехов.
21:50. У Харкові один за одним пролунали вибухи.
Моніторингові канали попередили про атаку КАБами на місто, що практично одразу ж підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район міста”, – повідомив Ігор Терехов.
Слідом за вибухами в різних районах Харкова почалися проблеми з електроенергією: в одних районах світло почало блимати, в інших зовсім пропало, повідомляють жителі міста.
