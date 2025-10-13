Live
Вибухи чути у Харкові: пропало світло, четверо постраждалих (оновлюється)

Події 22:48   13.10.2025
Оксана Якушко
У Харкові лунають вибухи. 

Доповнено о 22:48. Три райони Харкова частково знеструмлені через удари КАБами, повідомив Терехов.

Доповнено о 22:22. Вже відомо про чотирьох поранених, зазначив Ігор Терехов. Також пошкоджені 12 автівок.

Доповнено о 22:17. Росіяни вдарили по території медичного закладу – зруйнована одна з господарських споруд, розповів Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Доповнено о 22:00. Внаслідок атаки БпЛА по Харкову почалася велика пожежа у Салтівському районі, повідомив Ігор Терехов.

21:50. У Харкові один за одним пролунали вибухи.

Моніторингові канали попередили про атаку КАБами на місто, що практично одразу ж підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район міста”, – повідомив Ігор Терехов.

Слідом за вибухами в різних районах Харкова почалися проблеми з електроенергією: в одних районах світло почало блимати, в інших зовсім пропало, повідомляють жителі міста.

Читайте також: Заморозки на ґрунті вночі. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області

 

 

Автор: Оксана Якушко
