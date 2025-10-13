Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
В Харькове раздаются взрывы.
Дополнено в 22:48. Три района Харькова частично обесточены из-за ударов КАБами, сообщил Терехов.
Дополнено в 22:22. Уже известно о четырех раненых, отметил Игорь Терехов. Также повреждены 12 автомобилей.
Дополнено в 22:17. Россияне ударили по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушена одна из хозяйственных построек, рассказал Игорь Терехов. Информация о пострадавших уточняется.
Дополнено в 22:00. В результате атаки БпЛА по Харькову начался большой пожар в Салтовском районе, сообщил Игорь Терехов.
21:50. В Харькове один за другим прозвучали взрывы.
Мониторинговые каналы предупредили об атаке КАБами на город, что практически сразу же подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По существующей информации, под ударом оказался Слободской район города», — сообщил Игорь Терехов.
Вслед за взрывами в разных районах Харькова начались проблемы с электроэнергией: в одних районах свет начал мигать, в других и вовсе пропал, сообщают жители города.
