Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)

Происшествия 22:48   13.10.2025
Оксана Якушко
В Харькове раздаются взрывы. 

Дополнено в 22:48. Три района Харькова частично обесточены из-за ударов КАБами, сообщил Терехов.

Дополнено в 22:22. Уже известно о четырех раненых, отметил Игорь Терехов. Также повреждены 12 автомобилей.

Дополнено в 22:17. Россияне ударили по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушена одна из хозяйственных построек, рассказал Игорь Терехов. Информация о пострадавших уточняется.

Дополнено в 22:00. В результате атаки БпЛА по Харькову начался большой пожар в Салтовском районе, сообщил Игорь Терехов.

21:50. В Харькове один за другим прозвучали взрывы.

Мониторинговые каналы предупредили об атаке КАБами на город, что практически сразу же подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По существующей информации, под ударом оказался Слободской район города», — сообщил Игорь Терехов.

Вслед за взрывами в разных районах Харькова начались проблемы с электроэнергией: в одних районах свет начал мигать, в других и вовсе пропал, сообщают жители города.

Читайте также: Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области

 

 

Автор: Оксана Якушко
