Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, а утром и днем прогнозируют небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями. 🌥
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет довольно низкой, от 1 до 6° тепла, на поверхности почвы прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°.
Днем температура будет колебаться от 7 до 12° тепла.
В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков⭐️, но утром и днем ожидают небольшой дождь.🌧
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2 – 4° тепла, на поверхности почвы ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°. Днем прогнозирую 8 – 10° тепла.
Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 19:33