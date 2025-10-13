Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, а утром и днем ​​прогнозируют небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями. 🌥

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет довольно низкой, от 1 до 6° тепла, на поверхности почвы прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°.

Днем температура будет колебаться от 7 до 12° тепла.

В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков⭐️, но утром и днем ​​ожидают небольшой дождь.🌧

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2 – 4° тепла, на поверхности почвы ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°. Днем прогнозирую 8 – 10° тепла.