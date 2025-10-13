Live
  • Пн 13.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.6
  • EUR 48.11

Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области

Погода 19:33   13.10.2025
Оксана Якушко
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, а утром и днем ​​прогнозируют небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями. 🌥
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет довольно низкой, от 1 до 6° тепла, на поверхности почвы прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°.
Днем температура будет колебаться от 7 до 12° тепла.

В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков⭐️, но утром и днем ​​ожидают небольшой дождь.🌧
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2 – 4° тепла, на поверхности почвы ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°. Днем прогнозирую 8 – 10° тепла.

Читайте также: В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
13.10.2025, 12:26
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
13.10.2025, 10:36
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, БпЛА влетел в общежитие
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, БпЛА влетел в общежитие
13.10.2025, 16:49
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
13.10.2025, 11:34
Катки возле укрытий в Харькове – новая идея от горожан
Катки возле укрытий в Харькове – новая идея от горожан
13.10.2025, 13:43
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
13.10.2025, 19:33

Новости по теме:

12.10.2025
Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине
26.09.2025
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
25.09.2025
26 сентября — заморозки: прогноз погоды в Харькове и области
22.09.2025
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)
22.09.2025
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 19:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".