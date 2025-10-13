Live
  • Пн 13.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.6
  • EUR 48.11

В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось

Общество 10:36   13.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось

Из-за российских обстрелов утром 13 октября начались аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской и ряде других областей Украины. 

Враг снова обстрелял энергообъекты в Черниговской и Донецкой областях. Из-за этого пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, пишут в Минэнерго.

«Из-за обусловленную предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины — утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения», – говорится в сообщении.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» призвали жителей не перегружать энергосистему и бережливо потреблять электроэнергию.

«Для сохранения стабильности Объединенной энергосистемы в Харькове и Харьковской области также введены графики аварийных отключений», – добавили в облэнерго.

И отметили, что энергетики уже приступили к восстановлению разрушенного.

Читайте также: В Харькове прогремел взрыв – Терехов (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, пожар на Изюмщине
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, пожар на Изюмщине
13.10.2025, 09:16
В Харькове серия взрывов: зафиксировали атаку российских БпЛА
В Харькове серия взрывов: зафиксировали атаку российских БпЛА
12.10.2025, 22:54
В Харькове прогремел взрыв – Терехов (дополнено)
В Харькове прогремел взрыв – Терехов (дополнено)
13.10.2025, 10:17
Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом, есть пострадавший
Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом, есть пострадавший
12.10.2025, 20:20
Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории
13.10.2025, 06:00
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
13.10.2025, 10:36

Новости по теме:

07.10.2025
Без света больше десяти тысяч харьковчан, обесточены два района – Синегубов
06.10.2025
«О прогнозах говорить не будем» – Синегубов о ситуации с электричеством
04.10.2025
РФ опять взялась за удары по энергетике, что с Купянском – обзор фронта
04.10.2025
«Акт геноцида»: удары по энергообъектам на Черниговщине, Харьковщина без света
22.05.2025
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 10:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российских обстрелов утром 13 октября начались аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской и ряде других областей Украины. ".