В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
Из-за российских обстрелов утром 13 октября начались аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской и ряде других областей Украины.
Враг снова обстрелял энергообъекты в Черниговской и Донецкой областях. Из-за этого пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, пишут в Минэнерго.
«Из-за обусловленную предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины — утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения», – говорится в сообщении.
Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» призвали жителей не перегружать энергосистему и бережливо потреблять электроэнергию.
«Для сохранения стабильности Объединенной энергосистемы в Харькове и Харьковской области также введены графики аварийных отключений», – добавили в облэнерго.
И отметили, что энергетики уже приступили к восстановлению разрушенного.
