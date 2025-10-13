В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось

Из-за российских обстрелов утром 13 октября начались аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской и ряде других областей Украины.

Враг снова обстрелял энергообъекты в Черниговской и Донецкой областях. Из-за этого пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, пишут в Минэнерго.

«Из-за обусловленную предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины — утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения», – говорится в сообщении.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» призвали жителей не перегружать энергосистему и бережливо потреблять электроэнергию.

«Для сохранения стабильности Объединенной энергосистемы в Харькове и Харьковской области также введены графики аварийных отключений», – добавили в облэнерго.

И отметили, что энергетики уже приступили к восстановлению разрушенного.