У Харкові й області сьогодні запровадили графіки відключення світла
Через російські обстріли вранці 13 жовтня почалися аварійні відключення світла в Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях України.
Ворог знову обстріляв енергооб’єкти у Чернігівській та Донецькій областях. Через це довелося запровадити аварійні відключення електроенергії, пишуть у Міненерго.
“Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України – вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення”, – йдеться в повідомленні.
Тим часом у АТ “Харківобленерго” закликали мешканців не перевантажувати енергосистему та ощадливо споживати електроенергію.
“Щоб зберегти стабільність Об’єднаної енергосистеми, у Харкові та Харківській області також запроваджено графіки аварійних відключень”, – додали в обленерго.
І зазначили, що енергетики вже розпочали відновлення зруйнованого.
Читайте також: У Харкові пролунав вибух – Терехов (доповнено)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: блекаут, отключения света, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові й області сьогодні запровадили графіки відключення світла», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 10:36;