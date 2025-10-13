У Харкові й області сьогодні запровадили графіки відключення світла

Live
Події 10:36   13.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через російські обстріли вранці 13 жовтня почалися аварійні відключення світла в Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях України. 

Ворог знову обстріляв енергооб’єкти у Чернігівській та Донецькій областях. Через це довелося запровадити аварійні відключення електроенергії, пишуть у Міненерго.

“Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України – вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення”, – йдеться в повідомленні.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” закликали мешканців не перевантажувати енергосистему та ощадливо споживати електроенергію.

“Щоб зберегти стабільність Об’єднаної енергосистеми, у Харкові та Харківській області також запроваджено графіки аварійних відключень”, – додали в обленерго.

І зазначили, що енергетики вже розпочали відновлення зруйнованого.

Читайте також: У Харкові пролунав вибух – Терехов (доповнено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
