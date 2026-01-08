“Міні-ядерне обладнання”, – Терехов про вирішення проблем зі світлом

В етері «Радіо NV» мер Ігор Терехов зазначив, що відновлювати руйнування в енергетичній галузі після російських обстрілів стає дедалі складніше. Він розповів, що за попередньою оцінкою Міжнародного валютного фонду, збитки в енергетики України вже перевищили 56 мільярдів доларів.

“Нам необхідно будувати нову архітектуру енергетики – не тільки для Харкова, а й для всієї країни. І це дуже важливо. Я хочу сказати, що я пропонував ще у 2022 році, щоб ми почали так працювати. І сьогодні нам необхідно, дійсно, необхідно це робити і під час війни, і особливо після завершення війни, але ми повинні готуватися, ми вже готуємось до цього. Як ми бачимо, це, ну перш за все, хочу сказати, що це питання національної безпеки, і ми повинні розуміти це, бо коли не буде енергетики – не буде нічого насправді, і ми це розуміємо, як ніхто інший, бо опинялися декілька разів у блекаутах”, – зазначив Терехов.

Насамперед, вважає міський голова, енергетичні об’єкти необхідно розміщувати під землею, щоб убезпечити її від ударів. А ось після настання стабільного миру та отримання гарантій безпеки, варто переходити на альтернативну енергетику.

“І це не тільки сонячна енергетика, і це не тільки вітрова енергетика, але потрібно бачити перспективу розвитку міні-ядерної енергетики. І це новітнє обладнання, але воно дуже важливе для всієї України. Бо насправді це найбільш дешева енергетика, яка є. І тут є і соціальний аспект. Бо якщо ми хочемо швидко відбудувати, відновити економіку України, дати можливість сьогодні прийти інвесторам і нашим підприємцям розвиватися, то їм потрібна енергетика, без неї нікуди не можемо крокувати. І для нас дуже важливо, щоб ця енергетика була, і вона була дешева. І для того потрібно встановлювати міні-ядерне обладнання, і акцентувати свою увагу на ядерну енергетику”, – сказав мер.

Так вдасться встановити відносно невисокі тарифи на енергетику та експортувати її, пояснив Терехов.