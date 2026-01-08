Майже мільйон людей без світла: ситуація на Дніпропетровщині та в Запоріжжі

Напередодні увечері росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Як повідомляли місцеві ЗМІ, вибухи лунали в районі Придніпровської ТЕС.

Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайвороненко повідомив, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, який живив більшість районів області.

Вже вранці Гайвороненко поінформував, що українські захисники збили над регіоном 31 безпілотник.

“Попри це, атака російської армії призвела до пошкоджень інфраструктури у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі. Частина області залишається без світла. Вживаються всі необхідні заходи для відновлення енергозабезпечення споживачів“, – додав начальник ОВА.

Мер Дніпра Борис Філатов уночі розповів, що всі лікарні переключені на генератори. Вода до будинків також подається завдяки альтернативним джерелам живлення. Канікули у школах продовжили ще на два дні.

“Зараз у різних районах міста діє близько 130 колонок із технічною водою. Зранку — за потреби — будуть розгорнуті пункти незламності. Загалом у місті їх 89“, – писав Філатов.

Вже вранці він додав, що весь електротранспорт максимально замінять на автобуси. Тяжкою, але контрольованою назвав ситуацію у Кривому Розі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Стосовно водопостачання. Воду в системі на півдні міста утримуємо на генераторах. Ситуація стабілізована. По Теплопостачанню. Було більше 30 відключених котелень, в тому числі, дуже великих. Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, крім однієї в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора. Подачу тепла там тільки починають. Нажаль по місту фіксуються по гідровідударів“, – повідомив Вілкул.

Він також додав, що наразі двоє з восьми постраждалих залишаються у лікарні. Дісталося й Запорізькій області. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що за останні роки це був перший тотальний блекаут для всієї області. Вночі не працювали навіть системи оповіщення про тривоги, були проблеми з мобільним зв’язком.

“Воду відновили від генераторів протягом півтори години. Лікарні – за лічені хвилини перейшли на резервне живлення і були повністю забезпечені. Пункти незламності почали розгортати одразу – за дві роки по області вже працюють понад 200 локацій із теплом, зв’язком і базовою допомогою. Мобільний зв’язок вистояв. Світлофори працюють автономно. Із третьої ночі електро- та теплопостачання почали повертатися в оселі людей. Зараз працюємо в посиленому режимі, щоб будинки швидше прогрілися”, – зазначив Федоров.

Обстріли торкнулися і Харківщини. Так зранку 8 січня енергетики запровадили аварійні відключення світла. Така сама ситуація – у Полтавській та Сумській областях, поінформував в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

“На ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишається близько 800 тисяч споживачів. У регіоні продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло і тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури частково заживлені. Також внаслідок ворожого удару на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників на ранок вивели на поверхню. У Запорізькій електропостачання відновлено“, – поінформував Некрасов.

Він додав, що сьогодні енергетична інфраструктура України переживає один із найскладніших періодів за весь час повномасштабної війни.