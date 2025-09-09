Live
Путін хоче захопити або знищити Харків як місто-мільйонник – Портников

Політика 22:04   09.09.2025
Оксана Якушко
Диктатор РФ Володимир Путін може позбавити Україну промислових центрів, приєднавши чи зруйнувавши Київ, Харків, Одесу та Дніпро.

Таку думку висловив відомий публіцист Віталій Портников у програмі «Суботній політклуб».

На мапі бліцкригу, яку російський воєначальник Валерій Герасімов повісив у себе в кабінеті, не було Харківської області серед таких, які підлягають захопленню, не випадково, зазначив Портніков. Харківщина мала входити до складу так званої маріонеткової України, яку росіяни хотіли утворити у 2022 році.

«Медведчук сказав, що йому потрібен Харків. Що без Харкова це буде неповноцінна ресурсна держава і вона не зможе себе забезпечувати. Ну і вони йому просто подарували Харків. Це ж не вперше вони дарують своїм маріонеткам Харків. З Харкова, як столиці окупації у 20-му столітті, теж все починалось», – публіцист.

Але наразі зараз ціль окупантів змінилася.

«Я певен, що і Харківська, і Дніпропетровська область також зараз частини цієї експансії. Чому? Щоб Україна, навіть повністю не окупована, перестала бути будь-якою політичною, економічною, демографічною проблемою для Російської Федерації, Росії потрібно, по-перше, зменшити кількість населення України, приблизно до 15 мільйонів з 40.  А по-друге, позбавити цю державу позбавити її промислових центрів, якщо не вдасться її остаточно знищити, Путін може це усвідомлювати. Таким чином мають бути або приєднані, або зруйновані Київ, Харків, Одеса і Дніпро. Тобто в Україні мають зникнути міста-мільйонники. Або вони мають бути окуповані і приєднані до РФ, вони мають стати містами-мільйонниками Росії, як у випадку з обласними центрами Одеської, Харківської і Дніпропетровської областей. Це така проста і амбітна задача на 20-30 роки цього протистояння», – пояснив Портников теперішні настрої Кремля.

Але виникає питання, де у Путіна сили. Тому що для окупації такої великої території, як Україна, росіянам потрібно погодитися із тим, що російський народ йде до свого знищення.

«Що не тільки на Україну, але й на Росію чекає демографічна катастрофа без можливостей відновлення нації, народжуваність якої і так зменшується. Це є одна з країн, де не відновлюються етнічні росіяни. І загибель такої кількості, скажімо так, статево зрілих чоловіків на полях війни ставить на майбутнє історії російської нації такий очевидний хрест. Не в православному сенсі цього слова, тому що це хрест диявола на агресивній державі», – спрогнозував майбутнє РФ Портников.

Відео: Espreso.TV

Читайте також: У Харкові – вибухи: по передмістю били із авіації, постраждалий (фото)

Автор: Оксана Якушко
