Навіщо Путін згадав про “Новоросію” – Портников

У лексиці Путіна зʼявилася призабута ніби “Новоросія” – апетит, як відомо, приходить під час їжі!.. Термін “Новоросія” у політичному плані виглядає достатньо розпливчастим й створює для російського президента величезні можливості щодо нових вимог… А згадав він про “Новоросію” зараз, тому що вирішив, що американці “хитаються” та від них можна вимагати чого завгодно. Ну а як тоді мирний процес, про відновлення якого так багато кажуть останні тижні? А ніяк. Останні заяви Путіна якраз і демонструють, що для нього ніякого мирного процесу не існує в природі й він використовує візити американських посланців виключно для затягування часу, продовження війни й посилення територіальних і політичних вимог.