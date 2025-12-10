Навіщо Путін згадав про “Новоросію” – Портников
У лексиці Путіна зʼявилася призабута ніби “Новоросія” – апетит, як відомо, приходить під час їжі!.. Термін “Новоросія” у політичному плані виглядає достатньо розпливчастим й створює для російського президента величезні можливості щодо нових вимог… А згадав він про “Новоросію” зараз, тому що вирішив, що американці “хитаються” та від них можна вимагати чого завгодно. Ну а як тоді мирний процес, про відновлення якого так багато кажуть останні тижні? А ніяк. Останні заяви Путіна якраз і демонструють, що для нього ніякого мирного процесу не існує в природі й він використовує візити американських посланців виключно для затягування часу, продовження війни й посилення територіальних і політичних вимог.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Виталий Портников, перемовини, путін, требования;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Навіщо Путін згадав про “Новоросію” – Портников», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 11:06;