Чому анонімні телеграм-канали – це не свобода слова, а маніпуляція – Портников

Відомий український публіцист Віталій Портников звернув увагу на критичну проблему сучасного інформаційного простору: заміну поняття “свобода слова” анонімною безвідповідальністю в соціальних мережах та телеграм-каналах.

Своєю думкою про те, що таке справжня свобода слова, і чим вона відрізняється від права писати будь-що, не відповідаючи за свої слова, Портников поділився під час XIV Медійного конгресу у Львові. У конгресі, організованому Асоціацією “Незалежні регіональні видавці України”, взяли участь і представники МГ “Об’єктив”.

Свобода слова VS Безвідповідальність

Центральний аргумент Портникова полягає в тому, що існування анонімних телеграм-каналів, облікових записів у фейсбуці або мережі Х не створює свободи слова. Причина проста: людина, яка розповсюджує інформацію, не несе відповідальності за її верифікованість (правдивість).

“Ми завжди з вами жили у світі, де і досі кожен журналіст відповідає перед правом за свої вчинки”, – зазначив Портников.

Він навів приклад США, де Дональд Трамп регулярно подає позови проти періодичних видань. Це свідчить про те, що юридичний механізм захисту від наклепу та фейків у традиційних медіа існує та працює.

Загроза анонімних маніпуляцій

На противагу цьому, в анонімних просторах подати позов або вимагати спростування просто нема до кого.

“До кого ми можемо подати позови? До телеграм-каналу “Джокер”, який напише, що ми з вами взагалі коханці… Чому ми маємо погоджуватися з неверифікованою інформацією?” – поставив риторичне запитання публіцист.

Ситуація, на його думку, посилюється розвитком технологій. Зокрема – штучного інтелекту. Він вже дозволяє створювати фейкові зображення, відео та аудіо, які аноніми можуть миттєво розповсюдити без наслідків.

“Якщо особа юридично не відповідає за ймовірність факту, то це не свобода слова”, – вважає він.

Дуров і “луб’янська система”

Портников підкреслив, що аноніми та власники подібних платформ, по суті, займаються підміною понять. Вони видають свободу маніпуляції за свободу слова.

Журналіст прямо звинуватив засновника месенджера “Telegram” Павла Дурова у причетності до цієї системи, називаючи його “людиною з цієї системи, де ці маніпуляції вигадані, з луб’янської системи”. На його думку, такий підхід є не випадковістю, а свідомою стратегією.

Підсумовуючи, Портников закликав усвідомити: інформаційний простір, де панує анонімна безвідповідальність, не має нічого спільного з демократичною свободою. Це простір поширення фейків, наклепу і цілеспрямованих маніпуляцій.

Зазначимо, за останніми заявами Павла Дурова, у 2025 році кількість активних користувачів телеграму у світі сягнула 1 мільярда. В Україні з початком повномасштабного вторгнення РФ одночасно активізувалися дві тенденції. Перша – збільшення відсотка людей, які отримують інформацію з телеграму, порівняно з іншими джерелами (сайтами та ТБ). За даними опитування Центру Разумкова, яке провели на початку 2025 року, українці зараз найчастіше використовують для отримання новин соціальні мережі (так відповіли 72% опитаних). І із соцмереж найчастіше – саме телеграм (62%). При цьому можна було обирати кілька варіантів відповіді. Друга тенденція пов’язана з обґрунтованими сумнівами щодо захищеності телеграму від впливу російських спецслужб. А також – небезпекою поширення дезінформації через анонімні телеграм-канали, збору даних про наслідки обстрілів, локації та переміщення ЗСУ, можливості вербування українців (у тому числі підлітків) російськими спецслужбами через чат-боти тощо. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов неодноразово висловлювався про небезпеку телеграму. А у вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки та РНБО видав заборону держслужбовцям та військовим користуватися месенджером “Telegram” на робочих пристроях.