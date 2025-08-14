Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії

14 серпня 2013 року почав працювати месенджер “Телеграм”. У 1992-му почалася грузино-абхазька війна. У 1980-му в Польщі почався страйк під проводом Леха Валенси, який став “першою ластівкою” у демократизації країни. У 1775-му Катерина II видала маніфест, яким ліквідувала запорізьке козацтво. У 1385-му уклали Кревську унію.

Свята та пам’ятні дати 14 серпня

14 серпня – День народження месенджера “Телеграм”.

Також сьогодні: День зведення татуювання, Всесвітній день ящірки, День “Люби свою книгарню”.

14 серпня в історії

14 серпня 1385 року розпочалися об’єднавчі процеси між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, які через кілька століть призвели до створення Речі Посполитої. Першим значним кроком стала Кревська унія, укладена цього дня. Докладніше.

14 серпня 1775 року російська імператриця Катерина II видала маніфест, яким офіційно ліквідувала запорізьке козацтво. Його опублікували вже постфактум – після підлого знищення Запорізької січі під час повернення росіян зі спільного з козаками військового походу.

14 серпня 1947 року Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії. Докладніше.

14 серпня 1980 року 16 тисяч робітників Гданської корабельні імені Леніна вийшли на масовий страйк. Уже 15 серпня його очолив Лех Валенса. Це стало початком історії демократизації Польщі. Докладніше.

14 серпня 1992 року почалася грузино-абхазька війна. Докладніше.

14 серпня 2013 року розпочав роботу месенджер “Телеграм”. Хоча фронтменом телеграму та забороненої в Україні соцмережі “ВКонтакте” є лише один із засновників – Павло Дуров, насправді чи не більшу роль у створенні цих продуктів відіграв його старший брат Микола. Микола Дуров старший за Павла на чотири роки, і саме він у родині є комп’ютерним генієм.

Хлопець із дитинства вигравав міжнародні математичні олімпіади, а у 2000-х став чемпіоном світу зі спортивного програмування. Він є кандидатом наук у Росії та доктором філософії, здобувши цей ступінь у Боннському університеті в Німеччині. Дуров-старший сам стверджував, що при створенні молодшим “ВКонтакте”, лише давав поради та був “системним адміністратором” компанії. Однак він став технічним директором соцмережі, а на етапі розробки телеграму створив основні принципи шифрування месенджера. Також у кооперації з іншими програмістами Микола Дуров розробив основний криптографічний протокол MTProto, що лежить в основі месенджера.

“На момент виходу з VK брати Дурови вже працювали над запуском власного месенджера. Як і раніше у випадку з “ВКонтакте”, за розробку відповідав Микола Дуров і його команда петербурзьких геніїв від програмування, – пише Бі-Бі-Сі. – Павло був обличчям компанії, її лідером і брав участь у розробці дизайну інтерфейсів для користувачів. “Микола Дуров став технічним директором “Телеграм”, тобто головною людиною, яка працювала над протоколом передачі даних, який розробляв усі технічні рішення для того, щоб безперебійно працював телеграм, і в ньому швидко ходили повідомлення”, – зазначає журналіст Микола Кононов”.

На відміну від молодшого брата, за наявними свідченнями, Микола Дуров продовжує жити в Росії. При цьому зазначають, що Дуров-старший висловлював опозиційні погляди, виступав навіть із заявами про окупацію Донбасу та Криму. Він не формує із себе “голлівудську зірку”, як Павло Дуров, а виглядає як хрестоматійний “божевільний геній”. У 2024-му разом із молодшим братом Миколу Дурова оголосили у розшук французькі правоохоронці.

За останніми заявами Павла Дурова, у 2025 році кількість активних користувачів телеграму у світі досягла 1 мільярда. В Україні з початком повномасштабного вторгнення РФ одночасно активізувалися дві тенденції. Перша – збільшення відсотка людей, які отримують інформацію з телеграма порівняно з іншими джерелами (сайтами та ТБ). За даними опитування Центру Разумкова, яке провели на початку 2025 року, українці зараз найчастіше використовують для отримання новин соціальні мережі (так відповіли 72% опитаних). І з соцмереж найчастіше – саме телеграм (62%). При цьому можна було обирати кілька варіантів відповіді. Друга тенденція щодо телеграму та повномасштабного вторгнення пов’язана з обґрунтованими сумнівами щодо захищеності телеграму від впливу російських спецслужб. А також – небезпекою поширення дезінформації через анонімні телеграм-канали, збору даних про наслідки обстрілів, локації та переміщення ЗСУ, можливість вербування українців (у тому числі підлітків) російськими спецслужбами через чат-боти тощо.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов неодноразово висловлювався про небезпеку телеграму.

“Телеграм – це реально, в нашому розумінні, загроза національній безпеці. Я це говорю абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили”, – сказав він, зокрема, в інтерв’ю “Радіо Хартія” у 2024 році.

При цьому зазначив, що він не виступає за те, щоб повністю заблокувати месенджер в Україні, хоч це технічно можливо.

“Я виступаю за те, що давайте, як то кажуть, “офізичимо” всі ці телеграм-канали. Ну, от якщо ти хочеш, як то кажуть, віщати якісь новини, будь ласка, зареєструйтеся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Чи за громадянином України. І тоді є відповідальність особиста у людини за те, що вона там розміщає”, – сказав Буданов.

У вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки та РНБО видали заборону держслужбовцям та військовим користуватися месенджером “Телеграм” на робочих пристроях.

“Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що телеграм активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо. З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання телеграму на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов’язків”, – зазначили в офіційному повідомленні РНБО.

При цьому у нещодавньому матеріалі “Економічної правди” із зустрічі глави Офісу президента України Андрія Єрмака зі студентами він висловився проти заборони телеграму в Україні.

“У нас же є суспільство, ми ж за свободу. А, наприклад, 80% військових категорично проти заборони телеграму. Військові, які нам дають можливість тут сидіти, їх голос же треба враховувати та треба сьогодні не створювати розкол у суспільстві. Моя особиста думка: я точно знаю, що пан Дуров і його телеграм не може не відноситися до Росії, але я поважаю думку народу України”, – сказав Єрмак.

Церковне свято 14 серпня

Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Вшановують пам’ять пророка із 12-ти Михея. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 серпня пройшов дощ, то не варто працювати на городі та в саду.

Якщо троянди вже відцвіли, то скоро похолодає.

Якщо день холодний, то й бабине літо буде прохолодним.

Що не можна робити 14 серпня

Не можна працювати з тістом.

Не можна кричати та підвищувати голос. Всі справи бажано робити тихо й не розмовляти.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна сваритися.