Сегодня 14 августа: какой праздник и день в истории

14 августа 2013 года начал работу мессенджер «Telegram». В 1992-м началась грузино-абхазская война. В 1980-м в Польше началась забастовка под руководством Леха Валенсы, которая стала «первой ласточкой» в демократизации страны. В 1775-м Екатерина II издала манифест, которым ликвидировала запорожское казачество. В 1385-м заключили Кревскую унию.

Праздники и памятные даты 14 августа

14 августа – День рождения мессенджера «Telegram».

Также сегодня: День возведения татуировки, Всемирный день ящерицы, День «Люби свой книжный магазин».

14 августа в истории

14 августа 1385 года начались объединительные процессы между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которые через несколько веков привели к созданию Речи Посполитой. Первым значимым шагом стала Кревская уния, заключенная в этот день. Подробнее.

14 августа 1775 года российская императрица Екатерина II издала манифест, которым официально ликвидировала запорожское казачество. Его опубликовали уже постфактум – после подлого уничтожения Запорожской сечи при возвращении россиян из совместного с казаками военного похода.

14 августа 1947 года Пакистан и Индия получили независимость от Великобритании. Подробнее.

14 августа 1980 года 16 тысяч рабочих Гданьской судоверфи имени Ленина вышли на массовую забастовку. Уже 15 августа ее возглавил Лех Валенса. Это стало началом истории демократизации Польши. Подробнее.

14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война. Подробнее.

14 августа 2013 года начал работу мессенджер «Telegram». Хотя фронтменом телеграмма и запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» является лишь один из основателей — Павел Дуров, на самом деле чуть ли не большую роль в создании этих продуктов сыграл его старший брат Николай. Николай Дуров старше Павла на четыре года, и именно он в семье является компьютерным гением.

Парень с детства выигрывал международные математические олимпиады, а в 2000-х стал чемпионом мира по спортивному программированию. Он является кандидатом наук в России и доктором философии, получив эту степень в Боннском университете в Германии. Дуров-старший сам утверждал, что при создании младшеньким «ВКонтакте», только давал советы и был «системным администратором» компании. Однако в дальнейшем он стал техническим директором соцсети, а на этапе разработки Telegram создал основные принципы шифрования мессенджера. Также в кооперации с другими программистами Николай Дуров разработал основополагающий криптографический протокол MTProto, лежащий в основе мессенджера.

«На момент выхода из VK братья Дуровы уже работали над запуском собственного мессенджера. По-прежнему в случае с ВКонтакте, за разработку отвечал Николай Дуров и его команда петербургских гениев от программирования, — пишет Би-Би-Си. – Павел был лицом компании, ее лидером и участвовал в разработке дизайна интерфейсов для пользователей. «Николай Дуров стал техническим директором Telegram, то есть главным человеком, работавшим над протоколом передачи данных, разрабатывавшим все технические решения для того, чтобы бесперебойно работал Telegram, и в нем быстро ходили сообщения», — отмечает журналист Николай Кононов».

В отличие от младшего брата, по имеющимся свидетельствам, Николай Дуров продолжает жить в России. При этом отмечают, что Дуров-старший высказывал оппозиционные взгляды, выступал даже с заявлениями об оккупации Донбасса и Крыма. Он не формирует из себя «голливудскую звезду», как Павел Дуров, а выглядит как хрестоматийный «безумный гений». В 2024-м вместе с младшим братом Николая Дурова объявили в розыск французские правоохранители.

По последним заявлениям Павла Дурова, в 2025 году количество активных пользователей Telegram в мире достигло 1 миллиарда. В Украине с началом полномасштабного вторжения РФ одновременно активизировались две тенденции. Первая – увеличение процента людей, получающих информацию из Telegram, по сравнению с другими источниками (сайтами и ТВ). Согласно данным опроса Центра Разумкова, который провели в начале 2025 года, украинцы сейчас чаще всего используют для получения новостей социальные сети (так ответили 72% опрошенных). И из соцсетей чаще всего – именно Telegram (62%). При этом можно было выбирать несколько вариантов ответа. Вторая тенденция, касающаяся Telegram и полномасштабного вторжения, связана с обоснованными сомнениями относительно защищенности Telegram от влияния российских спецслужб. А также – опасностью распространения дезинформации через анонимные Telegram-каналы, сбора данных о последствиях обстрелов, локациях и перемещении ВСУ, возможностью вербовки украинцев (в том числе подростков) российскими спецслужбами через чат-боты и т.д.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов неоднократно высказывался об опасности Telegram.

«Telegram – это реально, в нашем понимании, угроза национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали», — сказал он, в частности, в интервью «Радио Хартия» в 2024 году.

При этом отметил, что он не выступает за то, чтобы полностью заблокировать мессенджер в Украине, хотя это технически возможно.

«Я выступаю за то, что давайте, как говорится, «офизичим» все эти Telegram-каналы. Ну, вот если ты хочешь, как говорится, вещать какие-то новости, пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что этот канал зарегистрирован за Ивановым Иваном Ивановичем, гражданином Российской Федерации, проживающим в городе Москва. Или за гражданином Украины. И тогда есть ответственность личная у человека за то, что он там размещает», — сказал Буданов.

В сентябре 2024 года Национальный координационный центр кибербезопасности и СНБО издали запрет госслужащим и военным пользоваться мессенджером «Telegram» на рабочих устройствах.

«Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д. С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — отметили в официальном сообщении СНБО.

При этом в недавнем материале «Экономической правды» со встречи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака со студентами, он высказался против запрета Telegram в Украине.

«У нас есть общество, мы же за свободу. А, например, 80% военных категорически против запрета Telegram. Военные, которые нам дают возможность здесь сидеть, их голос нужно учитывать и нужно сегодня не создавать раскол в обществе. Мое личное мнение: я точно знаю, что господин Дуров и его Telegram не могут не относиться к России, но я уважаю мнение народа Украины», — сказал Ермак.

Церковный праздник 14 августа

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Чтят память пророка из 12-ти Михея. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 августа прошел дождь, то не стоит работать в огороде и саду.

Если розы уже отцвели, то скоро похолодает.

Если день холодный, то и бабье лето будет прохладным.

Что нельзя делать 14 августа

Нельзя работать с тестом.

Нельзя кричать и повышать голос. Все дела лучше делать тихо и не разговаривать.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя ссориться.