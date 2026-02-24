Россия против Дурова: владельца Telegram обвиняют в терроризме

История с замедлением работы Telegram в РФ получила продолжение. Теперь основателя мессенджера пытаются сделать «террористом».

«Российские госмедиа заявили о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова по статье о содействии террористической деятельности. В публикациях утверждается, что мессенджер вроде бы используется для подготовки преступлений и терактов, а администрация Telegram не реагирует на запросы российских правоохранителей», — пишет украинский Центр стратегических коммуникаций.

Наличие уголовного дела против себя подтвердил и сам Дуров.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — написал он в своем англоязычном Telegram-канале.

Прежде в русскоязычном канале Дуров критиковал попытки властей РФ замедлить мессенджер и заменить его «аналоговнетным» государственным Max, который по мнению ряда экспертов является откровенной шпионской программой. Основатель Telegram пояснил, почему, по его мнению, нельзя проводить параллели между Max и китайским мессенджером WeChat.

«WeChat не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов (среди которых были и международные мессенджеры вроде WhatsApp, доступные в те годы без ограничений). Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги. Схожим образом главными мессенджерами в Корее и Японии (более 90% рынка) стали KakaoTalk и LINE — также без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки», — пояснил Дуров.

Он считает, что попытка РФ навязать населению свой госмессенджер не имеет успешных примеров в мировой практике.

Отметим, в Украине с началом полномасштабного вторжения РФ одновременно активизировались две тенденции. Первая – увеличение процента людей, получающих информацию из Telegram, по сравнению с другими источниками (сайтами и ТВ). Вторая связана с обоснованными сомнениями относительно защищенности Telegram от влияния российских спецслужб. А также – опасностью распространения дезинформации через анонимные Telegram-каналы, сбора данных о последствиях обстрелов, локациях и перемещении ВСУ, возможностью вербовки украинцев (в том числе подростков) российскими спецслужбами через чат-боты и т.д. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (а сейчас глава Офиса президента Украины) Кирилл Буданов неоднократно высказывался об опасности Telegram. В сентябре 2024 года Национальный координационный центр кибербезопасности и СНБО издали запрет госслужащим и военным пользоваться мессенджером «Telegram» на рабочих устройствах.