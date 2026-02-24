Россия против Дурова: владельца Telegram обвиняют в терроризме
История с замедлением работы Telegram в РФ получила продолжение. Теперь основателя мессенджера пытаются сделать «террористом».
«Российские госмедиа заявили о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова по статье о содействии террористической деятельности. В публикациях утверждается, что мессенджер вроде бы используется для подготовки преступлений и терактов, а администрация Telegram не реагирует на запросы российских правоохранителей», — пишет украинский Центр стратегических коммуникаций.
Наличие уголовного дела против себя подтвердил и сам Дуров.
«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — написал он в своем англоязычном Telegram-канале.
Прежде в русскоязычном канале Дуров критиковал попытки властей РФ замедлить мессенджер и заменить его «аналоговнетным» государственным Max, который по мнению ряда экспертов является откровенной шпионской программой. Основатель Telegram пояснил, почему, по его мнению, нельзя проводить параллели между Max и китайским мессенджером WeChat.
«WeChat не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов (среди которых были и международные мессенджеры вроде WhatsApp, доступные в те годы без ограничений). Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги. Схожим образом главными мессенджерами в Корее и Японии (более 90% рынка) стали KakaoTalk и LINE — также без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки», — пояснил Дуров.
Он считает, что попытка РФ навязать населению свой госмессенджер не имеет успешных примеров в мировой практике.
Читайте также: Почему анонимные TG-каналы – это не свобода слова, а манипуляция — Портников
Отметим, в Украине с началом полномасштабного вторжения РФ одновременно активизировались две тенденции. Первая – увеличение процента людей, получающих информацию из Telegram, по сравнению с другими источниками (сайтами и ТВ). Вторая связана с обоснованными сомнениями относительно защищенности Telegram от влияния российских спецслужб. А также – опасностью распространения дезинформации через анонимные Telegram-каналы, сбора данных о последствиях обстрелов, локациях и перемещении ВСУ, возможностью вербовки украинцев (в том числе подростков) российскими спецслужбами через чат-боты и т.д. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (а сейчас глава Офиса президента Украины) Кирилл Буданов неоднократно высказывался об опасности Telegram. В сентябре 2024 года Национальный координационный центр кибербезопасности и СНБО издали запрет госслужащим и военным пользоваться мессенджером «Telegram» на рабочих устройствах.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика; Теги: Telegram, блокировка, росія, Россия, терроризм, уголовное дело;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россия против Дурова: владельца Telegram обвиняют в терроризме», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 20:17;