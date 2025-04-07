Telegram начал блокировать каналы, неугодные властям РФ — Казанский

После блокировки ряда Telegram-каналов, в частности популярного анонимного «ВЧК-ОГПУ», украинский блогер Денис Казанский заявил, что это «начало конца» мессенджера.

«Владелец Telegram Павел Дуров пошел на открытое сотрудничество с Кремлем и по решению российского суда заблокировал целый список каналов, включая канал-миллионник ВЧК-ОГПУ, который размещал реальные инсайды и неудобную для российского режима информацию», — пишет Казанский.

Информацию о блокировке по требованию российских властей разместили на резервном канале «ВЧК-ОГПУ».

Этот анонимный источник часто публиковал «инсайды» и компрометирующую информацию о властях РФ. Часть его сообщений в дальнейшем находили подтверждение. Кому принадлежит канал, неизвестно. Однако пользователи Telegram строят теории о его связи либо с сотрудниками ФСБ, либо с олигархом-эмигрантом Михаилом Ходорковским. Удалить канал руководство Telegram ранее обязал Таганский районный суд. Впрочем, это решение вынесли еще в конце 2024 года, и Дуров не торопился его выполнять.

Денис Казанский, анализируя события, пришел к выводу: «Любой канал, который неудобен властям РФ, может теперь исчезнуть в любой момент». Помимо необходимости для администраторов каналов в Telegram иметь резервные площадки, в том числе в других мессенджерах, это еще и свидетельствует о необходимости серьезно относиться к вопросам информационной безопасности.

«Что уж точно делать нельзя — это использовать Telegram как мессенджер для конфиденциальной переписки. Особенно, это касается военных. Думайте, чем его заменить. Вероятно, это начало конца телеги», — предположил Казанский.