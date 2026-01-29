Если «энергетическое перемирие» правда, значит иссякли запасы — Казанский
Российские z-каналы разгоняют вброс о якобы «энергетическом перемирии» и временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Если это и правда, то причина тут только одна — у России иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары. Последние разы Россия била по Киеву «Цирконами» и ракетами 2026 года выпуска. Т.е. тем, что наскребла и произвела только что. Теперь будут накапливать для следующих ударов. Именно по такой схеме все четыре года обстрелы и происходили. Шел период усиления обстрелов — затем период спада, когда пополняли запасы. Сейчас такой период накопления они попытаются выдать за «шаг доброй воли» и «великодушное согласие на перемирие». Якобы «пожалели людей». Когда накопят — придумают очередной «обстрел резиденции Путина» и начнут бить опять.
