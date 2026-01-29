Live

Якщо “енергетичне перемир’я” правда, значить вичерпалися запаси – Казанський

Події 13:07   29.01.2026
Денис Казанський
блогер
Російські z-канали розганяють вкид про нібито “енергетичне перемир’я” та тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо це й правда, то причина тут тільки одна – у Росії вичерпалися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів. Останні рази Росія била по Києву “цирконами” та ракетами 2026 року випуску. Тобто тим, що наскребла та зробила щойно. Тепер накопичуватимуть для наступних ударів. Саме за такою схемою усі чотири роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів – потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за “крок доброї волі” та “великодушну згоду на перемир’я”. Нібито “пожаліли людей”. Коли накопичать – придумають черговий “обстріл резиденції Путіна” та почнуть бити знову.

Автор: Денис Казанський, блогер
