Вимагав $7500 за вплив на суддю: адвоката затримала СБУ на Харківщині
Правоохоронці встановили, що 43-річний керівник власного адвокатського бюро в Берестині вимагав хабар від свого клієнта.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант представляв інтереси чоловіка за цивільною справою про визначення місця проживання його малолітньої дитини.
«Щоб позитивно вирішити у суді це питання на користь батька, юрист зажадав 7500 доларів за здійснення незаконного впливу на суддю, яка розглядає справу. При цьому він безапеляційно стверджував, що без цих грошей у клієнта нібито немає жодних шансів виграти справу», – зазначили правоохоронці.
Силовики кажуть: задокументували неодноразові факти вимагання адвокатом неправомірної вигоди.
«На завершальному етапі операції співробітники СБУ затримали адвоката «на гарячому» неподалік його офісу під час одержання ним першої частини обумовленої суми – 5500 доларів», – додали в СБУ.
Фігуранту наразі готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці уточнили, що в суді вимагатимуть обрати адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: адвокат, затримали, СБУ, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 16:46;