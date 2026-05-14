Вимагав $7500 за вплив на суддю: адвоката затримала СБУ на Харківщині

Суспільство 16:46   14.05.2026
Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці встановили, що 43-річний керівник власного адвокатського бюро в Берестині вимагав хабар від свого клієнта.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант представляв інтереси чоловіка за цивільною справою про визначення місця проживання його малолітньої дитини.

«Щоб позитивно вирішити у суді це питання на користь батька, юрист зажадав 7500 доларів за здійснення незаконного впливу на суддю, яка розглядає справу. При цьому він безапеляційно стверджував, що без цих грошей у клієнта нібито немає жодних шансів виграти справу», – зазначили правоохоронці.

Силовики кажуть: задокументували неодноразові факти вимагання адвокатом неправомірної вигоди.

«На завершальному етапі операції співробітники СБУ затримали адвоката «на гарячому» неподалік його офісу під час одержання ним першої частини обумовленої суми – 5500 доларів», – додали в СБУ.

Фігуранту наразі готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці уточнили, що в суді вимагатимуть обрати адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

адвоката задержали на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула
адвоката задержали на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

