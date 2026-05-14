У Харкові – випадок сказу: в якому районі ввели карантин

Суспільство 16:23   14.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Випадок сказу в собаки зафіксували на території Київського району, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Зазначається, що 8 травня харків’янин помітив у свого собаки ознаки захворювання та звернувся до ветеринарів.

“При спробі проведення ветеринарних маніпуляцій собака вкусив свого господаря. Впродовж наступних днів хвора тварина контактувала з родичами господаря, а 13 травня собака помер”, – розповіли у Держпродспоживслужбі.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ.

“Власнику собаки та іншим особам, які перебували в контакті з хворою на сказ твариною, надається вся необхідна медична допомога”, – йдеться у повідомленні.

На території Київського району наразі ввели карантин.

Нагадаємо, у квітні випадок сказу зафіксували у селищі Кегичівка. Інфекцію виявили у безпритульного кота.

