У Харкові – випадок сказу: в якому районі ввели карантин
Випадок сказу в собаки зафіксували на території Київського району, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Зазначається, що 8 травня харків’янин помітив у свого собаки ознаки захворювання та звернувся до ветеринарів.
“При спробі проведення ветеринарних маніпуляцій собака вкусив свого господаря. Впродовж наступних днів хвора тварина контактувала з родичами господаря, а 13 травня собака помер”, – розповіли у Держпродспоживслужбі.
Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ.
“Власнику собаки та іншим особам, які перебували в контакті з хворою на сказ твариною, надається вся необхідна медична допомога”, – йдеться у повідомленні.
На території Київського району наразі ввели карантин.
Нагадаємо, у квітні випадок сказу зафіксували у селищі Кегичівка. Інфекцію виявили у безпритульного кота.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, сказ, собака;
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 16:23;