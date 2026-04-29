У селищі на Харківщині – карантин: безпритульний кіт напав на людей

Суспільство 15:24   29.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Випадок сказу зафіксували у селищі Кегичівка. Інфекцію виявили у безпритульного кота.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, мешканець селища розповів, що його та сина подряпав безпритульний кіт, якого вони підгодовували неподалік від свого будинку. За словами чоловіка, напередодні тварина з’явилася покусаною, у пригніченому стані та відмовлялася від їжі. Із 21 квітня чоловік разом зі своєю знайомою, яку чотирилапий також пошкрябав, намагалися надавати тварині ветеринарну допомогу вдома, однак увечері 23 квітня кіт загинув.

Експертиза підтвердила у нього сказ. Тож у селищі ввели карантин.

«Застерігаємо! У разі виявлення у тварини ознак захворювання, травмування чи незвичної поведінки необхідно невідкладно звертатися до фахівців ветеринарної медицини та не займатися самолікуванням, оскільки це може становити загрозу як для тварини, так і для людей», – звернулися фахівці.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу зафіксували у селищі Кегичівка. Інфекцію виявили у безпритульного кота.".