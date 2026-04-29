У селищі на Харківщині – карантин: безпритульний кіт напав на людей
Випадок сказу зафіксували у селищі Кегичівка. Інфекцію виявили у безпритульного кота.
Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, мешканець селища розповів, що його та сина подряпав безпритульний кіт, якого вони підгодовували неподалік від свого будинку. За словами чоловіка, напередодні тварина з’явилася покусаною, у пригніченому стані та відмовлялася від їжі. Із 21 квітня чоловік разом зі своєю знайомою, яку чотирилапий також пошкрябав, намагалися надавати тварині ветеринарну допомогу вдома, однак увечері 23 квітня кіт загинув.
Експертиза підтвердила у нього сказ. Тож у селищі ввели карантин.
«Застерігаємо! У разі виявлення у тварини ознак захворювання, травмування чи незвичної поведінки необхідно невідкладно звертатися до фахівців ветеринарної медицини та не займатися самолікуванням, оскільки це може становити загрозу як для тварини, так і для людей», – звернулися фахівці.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кіт, сказ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У селищі на Харківщині – карантин: безпритульний кіт напав на людей», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 15:24;