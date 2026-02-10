Молодий котик зачах на очах: у селі на Харківщині оголосили карантин

Випадок сказу зафіксували у селі Миколаївка Зачепилівської громади. Інфекцію виявили у домашнього кота.

Мурчику було десять місяців. 2 лютого він відмовився від корму, став млявим, хитався, мав судоми. Увечері 5 лютого кіт помер, і наступного дня його господарка звернулася до державної лікарні ветмедицини, повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

У лабораторії дослідили останки кота, і діагноз «сказ» підтвердився. Власники тварини зараз отримують антирабічну допомогу.

З 7 лютого у населеному пункті оголошений карантин. Ветеринари обходять домоволодіння, щоб вакцинувати схильних до сказу тварин.