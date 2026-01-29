В одному з районів Харкова ввели карантин: собака напав на скажену лисицю
На території Київського району зафіксували випадок сказу в червоної лисиці, повідомили у Харківській міськраді.
Зазначається, що 27 січня жінка вигулювала собаку біля лісосмуги між вулицями Гризодубової та Підгірною.
«Собака підбіг до місця, де в саморобний пристрій для відлову тварин (сильце) потрапила лисиця. Він напав на лисицю та завдав їй кількох укусів, від яких тварина загинула. Після цього громадянка звернулася до обласної держлікарні ветмедицини для проведення дослідження. Лабораторні аналізи підтвердили наявність вірусу сказу в дикої тварини», – розповіли у мерії.
У зв’язку з цим, 29 січня на частині території Київського району, обмеженій вулицями Віражною, Гризодубової та Підгірною, запровадили карантинні обмеження.
У міськраді нагадали, що сказ – це небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає тварин і людей. Найефективніший спосіб профілактики – вакцинація, що проводиться безкоштовно. Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до державної дільничної лікарні ветеринарної медицини:
- №1 – вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
- №2 – вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54, (097) 445-26-46;
- №3 – вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;
- №4 – вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.
Нагадаємо, від сказу померла жінка у Харкові. 51-річну жительку покусав бродячий собака, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Це сталося у серпні 2025 року. Після укусу вона не пішла до лікаря та не отримала антирабічного лікування. Перші клінічні симптоми сказу з’явилися у неї наприкінці грудня. Хвору госпіталізували, але врятувати її було неможливо.
