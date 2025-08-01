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У Харкові – випадок сказу: де оголосили карантин

Події 16:18   01.08.2025
Оксана Горун
У Харкові – випадок сказу: де оголосили карантин Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

У Харкові скажений домашній кіт вкусив господиню. НП сталася у Салтівському районі, повідомили в мерії.

 “Тварина загинула 29 липня, попередньо вкусивши свою власницю. Лабораторні дослідження підтвердили, що у кота був сказ. З твариною контактувала лише жінка, якій надається вся необхідна медична допомога”, — поінформувала пресслужба міськради.

У зв’язку з цим у частині міста з 1 серпня оголосили карантин. А саме на території, обмеженій пр. Тракторобудівників, вул. Василя Стуса, вул. Гвардійців-Широнінців та пр. Ювілейним.

У мерії закликали мешканців вакцинувати тварин від сказу, який є стовідсотково смертельною хворобою. Зробити щеплення можна у державних дільничних лікарнях ветмедицини:

💉 №1 – вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
💉 №2 – вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54 та (097) 445-26-46;
💉 №3 – вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;
💉 №4 – вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 16:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові скажений домашній кіт вкусив господиню. НП сталася у Салтівському районі, повідомили в мерії".