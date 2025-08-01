В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин

В Харькове бешеный домашний кот укусил хозяйку. ЧП произошло в Салтовском районе, сообщили в мэрии.

«Животное погибло 29 июля, предварительно укусив свою владелицу. Лабораторные исследования подтвердили, что у кота было бешенство. С животным контактировала только женщина, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь», — проинформировала пресс-служба горсовета.

В связи с этим в части города с 1 августа объявили карантин. А именно на территории, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Василия Стуса, ул. Гвардейцев-Широнинцев и пр. Юбилейным.

В мэрии призвали жителей вакцинировать животных от бешенства, которое является стопроцентно смертельной болезнью. Сделать прививки можно в государственных участковых больницах ветмедицины:

💉 №1 – ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

💉 №2 – ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (050) 647-83-54 и (097) 445-26-46;

💉 №3 – ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;

💉 №4 – ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.