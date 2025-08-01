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В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин

Происшествия 16:18   01.08.2025
Оксана Горун
В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В Харькове бешеный домашний кот укусил хозяйку. ЧП произошло в Салтовском районе, сообщили в мэрии.

 «Животное погибло 29 июля, предварительно укусив свою владелицу. Лабораторные исследования подтвердили, что у кота было бешенство. С животным контактировала только женщина, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь», — проинформировала пресс-служба горсовета.

В связи с этим в части города с 1 августа объявили карантин. А именно на территории, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Василия Стуса, ул. Гвардейцев-Широнинцев и пр. Юбилейным.

В мэрии призвали жителей вакцинировать животных от бешенства, которое является стопроцентно смертельной болезнью. Сделать прививки  можно в государственных участковых больницах ветмедицины:

💉 №1 – ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
💉 №2 – ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (050) 647-83-54 и (097) 445-26-46;
💉 №3 – ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;
💉 №4 – ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове бешеный домашний кот укусил хозяйку. ЧП произошло в Салтовском районе, сообщили в мэрии".