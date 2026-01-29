В одном из района Харькова ввели карантин: собака напала на бешеную лису

На территории Киевского района зафиксировали случай бешенства у красной лисы, сообщили в Харьковском горсовете.

Отмечается, что 27 января женщина выгуливала собаку возле лесной полосы между улицами Гризодубовой и Подгорной.

«Собака подбежала к месту, где в самодельное устройство для отлова животных (сильце) попала лиса. Он напал на лису и нанес ей несколько укусов, от которых животное погибло. После этого гражданка обратилась в областную госбольницу ветмедицины для проведения исследования. Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса бешенства у дикого животного», — рассказали в мэрии.

В связи с этим, 29 января на части территории Киевского района, ограниченной улицами Виражной, Гризодубовой и Подгорной, ввели карантинные ограничения.

В горсовете напомнили, что бешенство – это опасная инфекционная болезнь, поражающая животных и людей. Самый эффективный способ профилактики – вакцинация, проводимая бесплатно. Чтобы привиться, необходимо обратиться в государственную участковую больницу ветеринарной медицины:

№1 – ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

№2 – ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (050) 647-83-54, (097) 445-26-46;

№3 – ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;

№4 – ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Напомним, от бешенства умерла женщина в Харькове. 51-летнюю жительницу покусала бродячая собака, сообщает областной центр контроля и профилактики болезней. Это произошло в августе 2025 года. После укуса она не пошла к врачу и не получила антирабическое лечение. Первые клинические симптомы бешенства появились у нее в конце декабря. Больную госпитализировали, но спасти ее было невозможно.