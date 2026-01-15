Live

От бешенства умерла женщина в Харькове

15.01.2026
Оксана Якушко
От бешенства умерла женщина в Харькове

51-летнюю женщину в Харькове покусала бродячая собака, сообщает областной центр контроля и профилактики болезней.

Бродячая собака бросилась на женщину на ее собственном дворе в августе 2025 года. После укуса она не пошла к врачу и не получила антирабическое лечение.

Первые клинические симптомы бешенства появились у нее в конце декабря. Больную госпитализировали, но спасти ее было невозможно. Развившееся бешенство не поддается лечению и всегда имеет летальные последствия. Этой преждевременной смерти можно было избежать при проведении антирабического лечения сразу после укуса.

В Харьковской области зарегистрировано три случая бешенства у людей в 2022, 2024 и 2026 годах. Во всех этих случаях пострадавшие не получали антирабическое лечение, поскольку не осознавали опасности.

С 2023 года в Харьковской области продолжается распространение бешенства среди животных. Случаи заболевания регистрируют по всем районам. В 2025 году бешенство диагностировали у 32 кошек, 22 собак, 6 лис и 5 коров. Всего установили 65 таких случаев.

Раньше бешенство обнаруживали в селах, теперь оно распространяется и в городах. «Городское» бешенство диагностировали в 13 случаях, в том числе у трех кошек в Харькове.

Единственной надежной защитой от развития бешенства как у людей, так и у животных остается своевременная вакцинация.
Антирабическую помощь оказывают бесплатно в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Ежегодно в Харьковской области около тысячи человек получают прививки от бешенства после повреждений, нанесенных дикими, бродячими или больными животными.

Автор: Оксана Якушко
