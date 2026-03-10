Нападения животных на жителей Харьковщины: известна статистика с начала года

За два месяца 2026 года на Харьковщине 563 человека обратились за медицинской помощью из-за повреждений от животных.

Об этом сообщает в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней. 267 пострадавшим назначили антирабическое лечение, а полный курс уже завершили 189 человек.

Больше всего обращений зафиксировали в Берестинском, Лозовском, Богодуховском и Чугуевском районах. В 42% случаев на людей нападали бродячие животные, в 33,5% — собственные, в 21,3% — принадлежащие другим людям, в 2,5% — дикие.

По данным Центра, в частности 25 человек пострадали от укусов животных, у которых подтвердили бешенство.

Напомним, случай бешенства зафиксировали в селе Николаевка Зачепиловской громады. Инфекцию обнаружили у домашнего кота. Животному было десять месяцев. 2 февраля он отказался от корма, стал безжизненным, шатался, имел судороги. Вечером 5 февраля кот умер. В лаборатории исследовали останки кота, и диагноз «бешенство» подтвердился.