Из-за нескольких случаев бешенства у котов на Чугуевщине ввели карантин

Сразу несколько случаев бешенства у котов в Чугуевском районе подтвердили в этом году специалисты. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Первый случай произошел в Боровой Змиевской громады. По словам хозяйки, 3 февраля ее кот вернулся домой с многочисленными ранами на голове. В течение следующих дней животное вело себя странно, агрессивно, четырехлапый отказывался от еды и воды. 19 февраля кот вцепился в ногу женщины, а уже 24 – умер. Как оказалось позже, пушистый не был привит от бешенства – именно эту инфекцию обнаружили у него специалисты.

Еще один случай бешенства у кота подтвердили в Печенегах.

«В конце января местную жительницу покусала ее молодая кошка, владелица обратилась за медицинской помощью для обработки ран. За животным устанавливался присмотр, кошка жива. Впоследствии, 08 февраля женщину за правую кисть укусил другой ее старый кот. По словам владелицы, накануне животное исчезло на три дня, а по возвращении было возбуждено. При попытке поместить кота в переноску он покусал хозяйку. Привит против бешенства не был. 11 февраля пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение и был начат курс антирабических прививок. Позже кота обнаружили без признаков жизни», – отметили специалисты.

Позже по результатам заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в населенных пунктах Чугуевского района, где подтвердили случаи бешенства у животных, ввели карантинные ограничения.