Молодой котик зачах на глазах: в селе на Харьковщине объявили карантин
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
Случай бешенства зафиксировали в селе Николаевка Зачепиловской громады. Инфекцию обнаружили у домашнего кота.
Мурлыке было десять месяцев. 2 февраля он отказался от корма, стал вялым, шатался, испытывал судороги. Вечером 5 февраля кот умер, и на следующий день его хозяйка обратилась в государственную больницу ветмедицины, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В лаборатории исследовали останки кота, и диагноз «бешенство» подтвердился. Владельцы животного сейчас получают антирабическую помощь.
С 7 февраля в населенном пункте объявлен карантин. Ветеринары обходят домовладения, чтобы вакцинировать предрасположенных к бешенству животных.
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2026 в 17:34;