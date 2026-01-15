Live

Снова взрыв в Харькове — город атаковал российский БпЛА

Происшествия 19:01   15.01.2026
Оксана Якушко
По Слободскому району ударил вражеский БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. 

Тип БпЛА сейчас пытаются установить, отметил городской голова. Информация о пострадавших пока не поступала.

Последствия – уточняются.

Напомним, после 14:40 в Харькове были слышны взрывы. Армия РФ атаковала пригород, сообщили мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов. Мониторинговые каналы информировали о целях, летевших в направлении Песочина. На фоне взрывов у некоторых горожан пропал свет. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что армия РФ разрушила крупный объект  критической энергетической инфраструктуры.

Читайте также: Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах

Автор: Оксана Якушко
