Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Повлияло ли похолодание на ситуацию в энергетике Харьковщины, рассказал во время брифинга начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, передает ХОВА.
По данным облэнерго, сейчас 67 тысяч потребителей (195 населенных пунктов) остаются без электроснабжения в результате обстрелов РФ.
«Все они находятся вблизи либо границы, либо вблизи зоны боевых действий. Восстановить там электроснабжение у нас нет возможности по соображениям безопасности. Однако хочу сказать, что только за прошедшие сутки мы возобновили питание почти для 18 тысяч наших потребителей, которые были обесточены после последних обстрелов», — отметил Скичко.
Он также добавил, что в регионе используются графики почасовых и аварийных отключений.
«Кратко хочу остановиться на графиках аварийных отключений. Хотя эти отключения и носят название «графики», это перечень нашего оборудования, который мы должны выключать после поступления команды от диспетчеров «Укрэнерго». Это делается для того, чтоб оставить работоспособность объединенных энергосистем. Поэтому сказать, когда они будут введены или отменены, мы не можем. Потребителям нужно быть готовыми, что это может наступить в любой момент», – объяснил Скичко.
Энергетики также подчеркнули, что, несмотря на похолодание в регионе, обеспечивают электроснабжение и для Харькова, и для потребителей области.
«Я бы выделил три фактора. Во-первых, это качественная подготовка к осенне-зимнему периоду. Второй фактор – это помощь наших международных партнеров, которые предоставляли и предоставляют нам оборудование и материалы. И третий фактор – это профессионализм нашего персонала. Анализ двух недель с начала нового года показывает, что у нас таких существенных отключений в сетях Харьковоблэнерго именно вследствие повреждения оборудования или обрыва проводов не происходило», — подытожили в облэнерго.
Читайте также: ЧС в энергетике: Зеленский поставил в пример подготовку к зиме Харькова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, морозы, новости Харькова, отключение, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 13:48;