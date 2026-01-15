Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах

Повлияло ли похолодание на ситуацию в энергетике Харьковщины, рассказал во время брифинга начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, передает ХОВА.

По данным облэнерго, сейчас 67 тысяч потребителей (195 населенных пунктов) остаются без электроснабжения в результате обстрелов РФ.

«Все они находятся вблизи либо границы, либо вблизи зоны боевых действий. Восстановить там электроснабжение у нас нет возможности по соображениям безопасности. Однако хочу сказать, что только за прошедшие сутки мы возобновили питание почти для 18 тысяч наших потребителей, которые были обесточены после последних обстрелов», — отметил Скичко.

Он также добавил, что в регионе используются графики почасовых и аварийных отключений.

«Кратко хочу остановиться на графиках аварийных отключений. Хотя эти отключения и носят название «графики», это перечень нашего оборудования, который мы должны выключать после поступления команды от диспетчеров «Укрэнерго». Это делается для того, чтоб оставить работоспособность объединенных энергосистем. Поэтому сказать, когда они будут введены или отменены, мы не можем. Потребителям нужно быть готовыми, что это может наступить в любой момент», – объяснил Скичко.

Энергетики также подчеркнули, что, несмотря на похолодание в регионе, обеспечивают электроснабжение и для Харькова, и для потребителей области.

«Я бы выделил три фактора. Во-первых, это качественная подготовка к осенне-зимнему периоду. Второй фактор – это помощь наших международных партнеров, которые предоставляли и предоставляют нам оборудование и материалы. И третий фактор – это профессионализм нашего персонала. Анализ двух недель с начала нового года показывает, что у нас таких существенных отключений в сетях Харьковоблэнерго именно вследствие повреждения оборудования или обрыва проводов не происходило», — подытожили в облэнерго.