Треба бути готовими – харківські енергетики про аварійні відключення і морози

Чи вплинуло похолодання на ситуацію в енергетиці Харківщини, розповів під час брифінгу начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко, передає ХОВА.

За даними обленерго, наразі 67 тисяч споживачів (195 населених пунктів) залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів РФ.

«Всі вони знаходяться поблизу або кордону, або поблизу зони бойових дій. Відновити там електропостачання у нас немає можливості з безпекових міркувань. Проте, хочу сказати, що лише за минулу добу ми відновили живлення для майже 18 тисяч наших споживачів, які були знеструмлені після останніх обстрілів», – зазначив Скічко.

Він також додав, що в регіоні застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень.

«Коротко хочу зупинитися на графіках аварійних відключень. Хоч ці відключення і носять назву «графіки», але це перелік нашого обладнання, який ми повинні вимикати після надходження команди від диспетчерів «Укренерго». Це робиться для того, щоб залишити працездатність об’єднаних енергосистем. Тому сказати, коли вони будуть введені та скасовані, ми не можемо. Споживачам треба бути готовими, що це може наступити в будь-який момент», – пояснив Скічко.

Енергетики також підкреслили, що попри похолодання в регіоні забезпечують електропостачання і для Харкова, і для споживачів області.

«Я б виділив три чинники. По-перше, це якісна підготовка до осінньо-зимового періоду. Другий чинник – це допомога наших міжнародних партнерів, які надавали і надають нам обладнання та матеріали. І третій чинник – це професіоналізм нашого персоналу. Аналіз цих двох тижнів з початку нового року показує, що у нас таких суттєвих відключень в мережах Харківобленерго саме внаслідок пошкодження обладнання чи обриву проводів не відбувалося», – підсумували в обленерго.