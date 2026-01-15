У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла

У АТ «Харківобленерго» повідомили, що в Харківській області почали діяти аварійні відключення електроенергії.

Це необхідно для стабілізації ситуації в енергомережі, пояснили фахівці. Водночас одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – додали енергетики.