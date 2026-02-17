Live

Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області

Суспільство 11:45   17.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, передають у АТ “Харківобленерго”.

Водночас продовжують діяти і графіки погодинних відключень, зазначили енергетики.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!”, – додали в повідомленні спеціалісти.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
