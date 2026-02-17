Допомагав чоловікам виїхати за кордон за $12 тисяч: підозрюють пенсіонера

За версією правоохоронців, 67-річний харків’янин допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, ймовірно, він діяв у змові з невстановленими особами. Свої послуги підозрюваний оцінював у 12 тисяч доларів.

“Підозрюваний повідомив клієнту алгоритм дій та маршрут руху, де його мали зустріти спільники та переправити через кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Правоохоронці задокументували факт отримання частини коштів у розмірі 2 тисячі доларів. Після передачі грошей зловмисника було затримано у процесуальному порядку“, – повідомили в поліції.

Пенсіонера вже затримали та вручили підозру. Тепер йому загрожує дев’ять років ув’язнення.