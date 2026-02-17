Live

Помогал мужчинам выехать за границу за $12 тысяч: подозревают пенсионера

Происшествия 11:00   17.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Помогал мужчинам выехать за границу за $12 тысяч: подозревают пенсионера

По версии правоохранителей, 67-летний харьковчанин помогал мужчинам призывного возраста выезжать за границу. 

Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, вероятно, он действовал в сговоре с неустановленными личностями. Свои услуги подозреваемый оценивал в 12 тысяч долларов.

«Подозреваемый сообщил клиенту алгоритм действий и маршрут движения, где его должны были встретить сообщники и переправить через границу в обход официальных пунктов пропуска. Правоохранители задокументировали факт получения части средств в размере две тысяч долларов. После передачи денег злоумышленник был задержан в процессуальном порядке», – сообщили в полиции.

Пенсионер помогал мужчинам выехать за границу

Пенсионера уже задержали и вручили подозрение. Теперь ему грозит девять лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
