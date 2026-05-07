16-летний парень получил подозрение в попытке торговли наркотиками
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают: правоохранители на Балаклейщине вручили подозрение 16-летнему подростку. По версии копов, он планировал торговать запрещенными веществами.
Подростка разоблачили 4 мая, когда он забирал товар в почтомате. В полиции объяснили: через мобильное приложение подозреваемый покупал товар, который потом получал по почте.
«В ходе проведения осмотра полицейские изъяли несколько десятков свертков сухого измельченного вещества растительного происхождения каннабиса и десяток свертков психотропного вещества MDMA», – отметили копы.
Теперь парню грозит от шести до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: наркотики, подозрение, полиция, харьковщина;
Если вам интересна новость: «16-летний парень получил подозрение в попытке торговли наркотиками», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 11:32;