Live

16-летний парень получил подозрение в попытке торговли наркотиками

Происшествия 11:32   07.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
16-летний парень получил подозрение в попытке торговли наркотиками

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают: правоохранители на Балаклейщине вручили подозрение 16-летнему подростку. По версии копов, он планировал торговать запрещенными веществами.

Подростка разоблачили 4 мая, когда он забирал товар в почтомате. В полиции объяснили: через мобильное приложение подозреваемый покупал товар, который потом получал по почте.

«В ходе проведения осмотра полицейские изъяли несколько десятков свертков сухого измельченного вещества растительного происхождения каннабиса и десяток свертков психотропного вещества MDMA», – отметили копы.

Теперь парню грозит от шести до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, есть пострадавшие

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
07.05.2026, 12:21
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
07.05.2026, 07:10
Новости Харькова — главное 7 мая: враг дважды атаковал город
Новости Харькова — главное 7 мая: враг дважды атаковал город
07.05.2026, 12:09
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Еще один фонтан готовятся запустить в Харькове – испытания прошли успешно
Еще один фонтан готовятся запустить в Харькове – испытания прошли успешно
07.05.2026, 10:29
«Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео)
«Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео)
07.05.2026, 12:30

Новости по теме:

25.04.2026
Водитель под наркотиками хотел «откупиться» от копов – полиция открыла дело
22.04.2026
Сладости с наркотиками: скандальные кафе-шопы U420 закрыли в Харькове (видео)
13.04.2026
Харьковчанке, организовавшей наркобизнес на PVP, грозит 12 лет за решеткой
09.04.2026
За решетку отправился бывший коп, торговавший наркотиками в Харькове
07.04.2026
На девять лет «сядет» наркокурьер из Харькова – чем он торговал


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «16-летний парень получил подозрение в попытке торговли наркотиками», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 11:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают: правоохранители на Балаклейщине вручили подозрение 16-летнему подростку".