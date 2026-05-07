16-летний парень получил подозрение в попытке торговли наркотиками

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают: правоохранители на Балаклейщине вручили подозрение 16-летнему подростку. По версии копов, он планировал торговать запрещенными веществами.

Подростка разоблачили 4 мая, когда он забирал товар в почтомате. В полиции объяснили: через мобильное приложение подозреваемый покупал товар, который потом получал по почте.

«В ходе проведения осмотра полицейские изъяли несколько десятков свертков сухого измельченного вещества растительного происхождения каннабиса и десяток свертков психотропного вещества MDMA», – отметили копы.

Теперь парню грозит от шести до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.