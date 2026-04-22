Сладости с наркотиками: скандальные кафе-шопы U420 закрыли в Харькове (видео)

Масштабную спецоперацию по разоблачению магазинов сети U420 в продаже наркотиков под видом легальных товаров провели правоохранители в Харькове в апреле. Такие мероприятия прошли по всей Украине.

Правоохранители провели 12 обысков в магазинах Харькова. В них продавали сладости, электронные сигареты, биологические добавки и напитки с содержанием наркотических средств и психотропных веществ без каких-либо ограничений для покупателей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе обысков изъяли:

более 6,6 тысячи так называемых «джойнтов» с веществом растительного происхождения;

более 2,5 тысячи зип-пакетов с гашишем;

емкости с грибами и жидкостями для курительных устройств;

электронные сигареты, картриджи и сопутствующую продукцию;

тысячи единиц сладостей и напитков с содержанием запрещенных веществ;

капсулы и таблетки с содержанием CBD.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 7,4 миллиона гривен. Кроме того, полицейские изъяли выручку — более 142 тысяч гривен.

Следственные действия проводят в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Изъятую продукцию направили на экспертные исследования. После получения результатов будет решен вопрос о сообщении причастным о подозрении.

Напомним, в конце марта журналисты Bihus.Info получили результаты лабораторного анализа, которые подтвердили, что сеть магазинов U420 продавала опасное психотропное вещество под видом «сувениров». Сеть позиционирует себя как кафе-шопы для любителей легализованного каннабиса.

По данным НПУ, воспользовавшись пробелами в законодательстве, участники группировки наладили ввоз синтетических каннабиноидов и изготавливали из них широкий ассортимент продукции. Основной товар — джойнты, таблетки «Сонрелакс», конфеты, желейные мишки и кальянные смеси. Киев и Днепр стали главными производственными площадками. Сеть сбыта за несколько месяцев выросла с 13 до 105 торговых точек по всей стране. 14 апреля правоохранители провели масштабную операцию: 281 обыск в Киеве и 10 областях.