Live

Наркобизнес накрыли в Харькове: его «крышевал» полицейский – прокуратура

Общество 14:20   15.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили в Харькове деятельность организации, которая, по данным следствия, наладила масштабный сбыт наркотиков и психотропных веществ.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что создали эту группировку в городе весной 2025 года. В ГБР установили, что организатором был криминальный авторитет, «назначивший себя смотрящим» по одному из районов города. К делу он привлек минимум девять сообщников.

Отмечается, что участники выстроили полный цикл наркобизнеса: от закупки крупных партий через интернет до фасовки и продажи конечным потребителям. В основном преступная организация «специализировалась» на PVP.

Фото: Харьковская областная прокуратура

«Организатор контролировал поставки, логистику, деньги. «Цепь» работала без сбоев: одни заказывали психотропы, другие получали посылки в почтаматах и ​​перевозили товар, а остальные фасовали на «дозы» и сбывали по указанному адресу. Отдельно действовала служба безопасности — участники, которые охраняли точки сбыта днем ​​и ночью и решали конфликты с клиентами», — выяснили правоохранители.

Ключевой фигурой прикрытия стал действующий оперуполномоченный полиции, говорят в прокуратуре. Он устранял препятствия, связанные с разоблачением, и фактически гарантировал непрерывную работу наркосети.

Правоохранители провели 25 обысков, в том числе в подразделении полиции. Изъяли наркотики, весы, мобильные телефоны, компьютерную технику, оружие, а также почти полмиллиона гривен наличными и золотые украшения.

Фото: Харьковская областная прокуратура

10 фигурантов, включая копа, задержали. Им сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ.

Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Работа продолжается — устанавливаются дополнительные эпизоды, каналы поставки и другие возможные участники схемы», — отметили правоохранители.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Наркобизнес накрыли в Харькове: его «крышевал» полицейский – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
