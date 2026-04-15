Наркобизнес накрыли в Харькове: его «крышевал» полицейский – прокуратура

Правоохранители разоблачили в Харькове деятельность организации, которая, по данным следствия, наладила масштабный сбыт наркотиков и психотропных веществ.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что создали эту группировку в городе весной 2025 года. В ГБР установили, что организатором был криминальный авторитет, «назначивший себя смотрящим» по одному из районов города. К делу он привлек минимум девять сообщников.

Отмечается, что участники выстроили полный цикл наркобизнеса: от закупки крупных партий через интернет до фасовки и продажи конечным потребителям. В основном преступная организация «специализировалась» на PVP.

«Организатор контролировал поставки, логистику, деньги. «Цепь» работала без сбоев: одни заказывали психотропы, другие получали посылки в почтаматах и ​​перевозили товар, а остальные фасовали на «дозы» и сбывали по указанному адресу. Отдельно действовала служба безопасности — участники, которые охраняли точки сбыта днем ​​и ночью и решали конфликты с клиентами», — выяснили правоохранители.

Ключевой фигурой прикрытия стал действующий оперуполномоченный полиции, говорят в прокуратуре. Он устранял препятствия, связанные с разоблачением, и фактически гарантировал непрерывную работу наркосети.

<br />

Правоохранители провели 25 обысков, в том числе в подразделении полиции. Изъяли наркотики, весы, мобильные телефоны, компьютерную технику, оружие, а также почти полмиллиона гривен наличными и золотые украшения.

10 фигурантов, включая копа, задержали. Им сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ.

«Работа продолжается — устанавливаются дополнительные эпизоды, каналы поставки и другие возможные участники схемы», — отметили правоохранители.