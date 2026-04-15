Мужчина задушил тещу на Харьковщине, тело прятал 1,5 года — следствие (фото)

На Харьковщине правоохранители расследуют убийство. Тело женщины обнаружили копы во время проверки микроавтобуса. В преступлении подозревают ее зятя.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, трагедия произошла в ноябре 2024 года в поселке Велетень Чугуевского района.

«Между 46-летним мужчиной и его тещей, проживавшей вместе с ним, возник словесный конфликт на почве длительных неприязненных отношений. Во время ссоры злоумышленник ударил несколько раз потерпевшую кулаками по голове, а когда женщина упала на пол – продолжил побои, а затем задушил ее», — выяснили правоохранители.

Мужчина поместил тело тещи в пакет и перенес в сарай во дворе. Там он хранил труп почти полтора года, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

В полицию с заявлением об исчезновении обратилась знакомая убитой, которая долгое время не видела женщину.

«В апреле 2026 года мужчина, узнав, что правоохранители планируют провести досмотр домовладения, запаниковал. Чтобы избавиться от доказательств, привлек знакомого, который иногда помогал семье по хозяйству и не был осведомлен о содержании пакета, который его попросили вынести из сарая. Воспринимая это как обычную помощь по бытовым делам, он помог загрузить пакет в микроавтобус, чтобы вывезти и выбросить его», — отметили правоохранители.

Однако по дороге копы остановили автомобиль для проверки — во время осмотра и обнаружили труп, добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в убийстве. Сейчас он находится в СИЗО.